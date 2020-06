tmw Udinese, al Bruseschi si corre verso la ripresa. Solo Stryger Larsen fuori

vedi letture

Ha iniziato subito a correre forte l’Udinese sui cambi del Dino Bruseschi per presentarsi in una forma accettabile alla prima gara della ripresa, che vedrà subito i friulani di scena a Torino per uno scontro diretto. Diverse le doppie sedute per curare sia la parte atletica che quella tecnico tattica. Riposo collocato al venerdì, mentre nel fine settimana si lavorerà come solito, visto che il tempo per prepararsi è pochissimo, con un’altra doppia seduta già programmata per sabato.

Infermeria vuota o quasi - Per quanto riguarda lo scottante tema degli infortuni, in casa Udinese non si registrano novità. Problemi rilevanti per il solo Stryger Larsen, sfortunato nel prendere una pallonata che gli è costata una lieve infrazione al polso destro. Lavoro personalizzato precauzionale per Becao martedì, con il brasiliano che è tornato subito in gruppo. Ancora da capire la condizione invece di Prodl, ultimo lungodegente rimasto in infermeria prima della sospensione del campionato.

La settimana che verrà - La prossima settimana i bianconeri continueranno a prepararsi iniziando a scendere sempre più nel clima prepartita, rimasto dimenticato per circa tre mesi. I friulani dovranno alzare subito la tensione visto che dal match col Torino passerà molto del loro futuro in questa ripresa di campionato. Un risultato negativo creerebbe seri problemi dato che poi il calendario metterà di fronte all’Udinese l’Atalanta e la Roma. Due match sulla carta molto complessi per fare punti, anche se le condizioni date dalla situazione surreale rendono i pronostici abbastanza complessi.