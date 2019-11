TMW - Udinese, anche Di Biagio e Carrera in lizza. Ma l'idea Gotti rimane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pur rimanendo l'idea di continuare con Luca Gotti, che ha però inizialmente declinato la possibilità di fare il primo allenatore fino alla fine della stagione, l'Udinese sonda il mercato a caccia di un tecnico che possa dare determinate garanzie e lavorare con il già ricco staff che i bianconeri hanno in casa. Oggi in un hotel veneziano la dirigenza friulana ha incontrato Walter Zenga, Davide Ballardini e Massimo Carrera, tre potenziali obiettivi per la seconda parte della stagione. Rimane in corsa anche Gigi Di Biagio, decisione che verrà presa durante la settimana, fermo restando la scelta di avere Gotti in panchina anche contro la SPAL.