TMW - Udinese, Angella in prestito allo Charleroi

Operazione in uscita per l’Udinese. Gabriele Angella sta trasferirsi allo Charleroi, in prestito. Operazione praticamente definita, calciatore atteso nelle prossime ore in Belgio. Pronto per una nuova avventura, Angella a caccia di minuti e continuità. E lo Charleroi lo aspetta...