TMW - Udinese, Davide Nicola è in pole per il dopo-Velazquez

Fonte: Andrea Giannattasio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Nicola in pole per l’Udinese: come già filtrato nelle ultime ore, il nome dell’ex tecnico del Crotone è sì tra i candidati per il dopo Julio Velazquez ma ci sarebbero stati sviluppi importanti. Contatti in corso anche poco fa, Nicola sarebbe molto vicino a essere il nuovo tecnico dell’Udinese. Sullo sfondo altre idee come Carrera, ma Nicola è vicino e sviluppi sono attesi a breve