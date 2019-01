© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cambio di procuratore per l’attaccante dell’Udinese, Rodrigo De Paul. Ad assistere l’argentino sarà Leandro Pereiro in sinergia con Agustyn Jimenez. Un modo per prepararsi al mercato estivo, con tante squadre che seguono De Paul. In Italia Inter e Napoli sono sulle sue tracce, in Inghilterra ci pensa il Tottenham. Testa al campionato con la maglia dell’Udinese, con vista sul futuro. Quello estivo sarà il mercato di De Paul, che intanto cambia procuratore...