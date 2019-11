Fonte: Dall'inviato a Marassi Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Genoa, il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul si è soffermato in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW:

Sul gol?

"E' vero che contro il Genoa ho fatto un paio di gol, sono contento per la prestazione di squadra che abbiamo fatto. Sapevamo che un gol lo potevamo prendere qua in questo stadio caldo, ci sono dei momenti in cui sei in difficoltà è normale ma le squadre si vedono nei momenti di difficoltà e oggi abbiamo dimostrato chi siamo perché non meritavamo gli ultimi risultati".

Un gol per la svolta?

"Certo, come ho detto sempre io sono contento quando gli attaccanti segnano e quando posso aiutarli ma qualche fa bene alla mia fiducia, quindi sono contento ma molto di più per la prestazione della squadra".

Come avete vissuto nello spogliatoio questa vittoria?

"Dovevamo scaricare quello avevamo dentro, prendere 11 gol ti fa fare delle domande ma abbiamo fatto quello che potevamo e il mister è contento. Festeggiamo ma da domani pensiamo alla prossima".