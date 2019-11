Fonte: Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Rodrigo De Paul, intervenuto in zona mista, commenta così il ko dell'Udinese a Marassi contro la Sampdoria. Queste le sue parole raccolte da TMW: "L'espulsione di Jajalo ha cambiato la gara, abbiamo fatto di tutto ma non siamo riusciti ad evitare la sconfitta. Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta. Mister Gotti? Abbiamo un grande rapporto, siamo contenti ma dobbiamo dimostralo in campo. Il VAR? Siamo un po' abituati ormai, noi dobbiamo solo pensare a migliorare. Scontro salvezza? No, manca ancora tanto alla fine del campionato. Adesso ci aspettando tre partite difficili, ma se giochiamo con voglia e intensità possiamo fare buone cose".