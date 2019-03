Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo alcuni giorni di riflessione l'Udinese ha deciso di esonerare mister Davide Nicola. Fatali le sconfitte con Juventus e Napoli per il tecnico ex Crotone. La decisione sarebbe stata comunicata in queste ore al mister, per sostituirlo in prima fila c'è il ritorno di Igor Tudor. L'anno scorso il croato salvò i bianconeri subentrando nelle ultime quattro giornate in campionato a Massimo Oddo, che sua volta aveva sostituito Delneri.