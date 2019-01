Fonte: Simone Lorini

Marvin Zeegelaar all'Udinese, ci siamo. Come raccolto da TMW il club friulano ha praticamente definito l'arrivo dell'olandese classe '90. Il giocatore arriva in prestito secco dal Watford, altro club della famiglia Pozzo. Adesso il club friulano deve concentrarsi sulla cessione di un terzino sinistro, per non avere troppa abbondanza su quella fascia.