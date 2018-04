TMW - Udinese, Igor Tudor è il nuovo allenatore: firma in arrivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Igor Tudor, ex Galatasaray. È lui la sorpresa straniera di cui avevamo parlato pochi minuti fa. Con questa mossa, non avendo trovato un traghettatore per poche partite, la società friulana ha anticipato una mossa che avrebbe voluto mettere in pratica per la prossima stagione. L’Udinese riparte da Tudor...