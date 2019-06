TMW - Udinese, il club vuole trattenere Nicolas: incontro con gli agenti

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa in corso tra l'Udinese e gli agenti di Nicolas per la permanenza del portiere in Friuli. Nella giornata di oggi la dirigenza bianconera ha infatti incontrato gli agenti del giocatore, Joao Santos e Alessandro Stemperini e l'obiettivo è quello di trattenere l'estremo difensore che è tornato al Verona dopo il prestito. Presente Pierpaolo Marino, nuovo direttore sportivo dell'Udinese, con la trattativa che andrà avanti anche nelle prossime ore.