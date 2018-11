© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleandro Rosi è una possibilità reale per l'Udinese: in attesa di una chiamata dopo l'esperienza dell'anno passato al Genoa, per l'esterno romano l'ipotesi Udinese è viva per vari motivi. Rosi innanzitutto potrebbe essere funzionale al modulo di Nicola, il 3-5-2. Con Larsen riportato in difesa, Rosi avrebbe le caratteristiche giuste per fare il quinto di centrocampo. Fermo restando che comunque Rosi può essere utilizzato anche in una difesa a quattro. Inoltre l'ex romanista conosce già Nicola avendolo avuto al Crotone e potrebbe inserirsi velocemente nei suoi schemi. Rosi è ben conosciuto anche dal ds Pradè che lo ha avuto alla Roma e lo ha poi portato pure alla Fiorentina nel febbraio del 2015. Particolare da non trascurare: Rosi è italiano e l'Udinese - chiamata a salvarsi - ha bisogno di una maggior caratterizzazione italiana (in rosa sono solo quattro i calciatori nati nel nostro paese: Pezzella,Lasagna, Scuffet e Mandragora).