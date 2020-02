vedi letture

tmw Udinese, Mandragora: "Le prestazioni ci sono, manca il risultato. Classifica? C'è fiducia"

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha parlato in zona mista dopo il pareggio con l'Hellas Verona. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo messo in difficoltà un Verona veramente in salute come dimostra la classifica. Dispiace non aver fatto bottino pieno, ci teniamo la prestazione ed il punto conquistato".

Si è vista una squadra in crescita rispetto alla gara di Brescia?

"Sì, le prestazioni stanno arrivando, purtroppo non arriva il risultato pieno. Speriamo di ottenerlo al più presto, stiamo lavorando per questo".

Preoccupa la classifica dell'Udinese?

"Dobbiamo guardare solo noi stessi, mancano ancora tante partite, alla fine tireremo le somme. Siamo compatti, c'è fiducia".

Io un punto fermo di Gotti in mezzo al campo?

"Sono a disposizione della squadra e del mister, spero di ripagare la fiducia del tecnico. Oggi penso di averlo fatto".