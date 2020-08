tmw Udinese, Molina in città la prossima settimana. Pronto un quinquennale

vedi letture

Nahuel Molina è pronto a rafforzare l'Udinese: l'ex Boca Juniors arriva a parametro zero e dovrebbe essere in città già a partire dalla prossima settimana: per lui è pronto un quinquennale e sembrano superate le formalità burocratiche che hanno rallentato il suo approdo in Italia, in particolare il visto e il permesso di lasciare il paese con gli stringenti controlli dovuti al Covid-19.