TMW - Udinese, Musso: "De Paul non lo farà più. Inter compatta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha commentato in zona mista il match perso oggi sul campo dell’Inter: “È stata una partita difficile con un uomo in meno per un tempo e mezzo, ma l’abbiamo tenuta fino alla fine e potevamo anche segnare un gol. L’Inter è stata brava, ha giocato bene e ha approfittato dell’occasione che ha avuto, oltre che dell’uomo in più. Ma noi abbiamo tenuto, andiamo a casa contenti perché sappiamo che la squadra ha dimostrato di potercela fare. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo allenando per aiutare la squadra quando possiamo”.

Sul rosso a De Paul: “Non c’è molto da dire, speriamo che non si ripeta più perché sono errori che ti rendono le cose molto difficili in Serie A. Lo sappiamo, lo sa lui e sa che non lo farà più. Sono certo che sia stata l’ultima volta”.

Sull’Inter: “Ho visto una squadra compatta, che quando ha la palla fa bene, ma è ancora troppo presto per dirlo. Sappiamo che è una squadra forte e che lotterà per le prime posizioni”.



Sulla parata più difficile: “Forse quella su Sanchez. Io e Lautaro ci siamo salutati a fine partita e anche dopo”.