TMW - Udinese, Nestorovski: "Fino al gol di Gabbiadini c'eravamo solo noi"

Ilija Nestorovski, attaccante andato a segno oggi nella sconfitta per 2-1 dell'Udinese in casa della Sampdoria, ha così parlato a fine gara in zona mista: "Siamo andati in vantaggio e abbiamo preso un eurogol da Gabbiadini al 50'. Dopo l'espulsione nel secondo tempo, se non fischiava rigore, penso che questa partita non l'avremmo persa".

Che dire sul gol annullato?

"Pensavo che il fuorigioco fosse di De Maio, non mio. Penso sia stata una cosa per un pelo".

Cosa è mancato per pareggiarla?

"Un giocatore... Siamo rimasti in dieci, e quando la Samp è andata in vantaggio si sono svegliati anche i tifosi: così era difficile rimontarla".

Che Samp ha visto?

"Non sono partiti bene, ed è normale andare in difficoltà. Nel primo tempo li aspettavamo con forte voglia di giocare, mentre fino al gol di Gabbiadini abbiamo giocato solo noi".

Come vi trovate con Gotti?

"Bene, e si vede anche da come giochiamo. Ha dato fiducia a tutti, ora dobbiamo solo ripagarla".