Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'Udinese non molla Nico Gonzalez. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante lo Stoccarda abbia rifiutato l'offerta dei bianconeri per il prestito con diritto di riscatto (troppo poco tempo per trovare un sostituto sul mercato), il club di Pozzo vuole bloccare il giovane attaccante argentino almeno per gennaio. Operazione da dieci milioni di euro totali.