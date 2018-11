TMW - Udinese, no di Guidolin. Ora tutto su Nicola

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano...

Resta sempre aperto il discorso panchina a Udine. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Francesco Guidolin ha rifiutato l’offerta dei bianconeri che dovrebbero virare su Davide Nicola . Il club friulano vorrebbe chiudere l’operazione entro stasera, massimo domattina, per anticipare il Genoa, anche lui sull’ex tecnico del Crotone.

