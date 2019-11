Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha così parlato in zona mista a Marassi dopo la vittoria dei suoi in casa del Genoa:

"Sono molto felice, era un periodo difficile per me. Ho avuto tanti problemi con il mister, e penso che fosse per quello che non giocavo. Adesso ho avuto la mia opportunità, ho giocato bene e sono felice che abbiamo vinto. C'è tanta soddisfazione, prima della partita abbiamo detto che siamo un gruppo con tante qualità, e quando riusciamo a giocare siamo molto forti. Quando succede, possiamo vincere come oggi. Per me adesso inizia un nuovo campionato, io do sempre il 100% e sono molto felice".