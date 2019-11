TMW - Udinese, Okaka: "3 pt dedicati al presidente, ora vinciamo in casa"

Fonte: dall'inviato a Marassi Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Genoa, l'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka si è soffermato in mixed zone. Ecco le sue parole riprese da TMW:

E' mancato solo il gol?

"Non conta fare gol ma aiutare i miei compagni. Nelle ultime gare siamo stati sulle montagne russe, in questa settimana è stato difficile e siamo venuti qua abbiamo messo il cuore, abbiamo fatto una grande gara di personalità. Niente da dire, grandi tutti, dobbiamo continuare così e non guardarci mai indietro ma sempre avanti. Stiamo facendo una grande stagione, siamo vicini alle zone alte della classifica e dobbiamo continuare così".

Hai dovuto aiutare qualche ragazzo più giovani in questi giorni difficili?

Serve sempre parlare ma quando hai più esperienza devi parlare con i fatti in campo. Abbiamo messo la faccia fuori, abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo avuto un cambio di allenatore e mister Gotti ci ha dato tranquillità e serenità. Abbiamo fatto una gara straordinaria e volevo ringraziare tutti gli addetti ai lavori che ci danno un servizio splendido, il presidente perché abbiamo sofferto tutti insieme, sappiamo quanto tutti tengono ai risultati del club e un dedica speciale al presidente che ci è vicino e ci dà tutto per fare delle gare così".

Ora dovete dimostrare di essere questi anche in casa?

"Sicuramente sappiamo che il campionato ha ancora 27 partite, possono capitare dei colpi così ma quando sei in una famiglia come quella dell'Udinese quando perdi gare così soffrono tutti, oggi abbiamo dato una risposta in campo, ora daremo battaglia per vincere anche davanti alla nostra gente".