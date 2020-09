tmw Udinese, per Perisan si apre la pista Pordenone in Serie B

Dopo la stagione scorsa vissuta da alternativa a Juan Musso in quel di Udine per Samuele Perisan, estremo difensore classe 1997, si aprono nuovi scenari in chiave mercato. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW l'ex Padova sarebbe uno dei portieri presi in esame dal Pordenone ancora a caccia dell'erede di Michele Di Gregorio oggi al Monza.