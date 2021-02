tmw Udinese, preoccupano le condizioni di Pereyra. Nei prossimi giorni gli esami

Problemi muscolari per Roberto Pereyra, uscito al termine del primo tempo di Udinese-Hellas Verona per via di un fastidio alla coscia destra. Si teme un lungo stop per il centrocampista bianconero, anche se al momento non c'è nessuna diagnosi: nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.