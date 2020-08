tmw Udinese, presentata la maglia per la prossima stagione: la foto

Anche l'Udinese ha presentato la maglia per la prossima stagione, presso la “Sala Mostre” di Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro. Svelata soltanto la casacca che verrà utilizzata per le partite in casa, come testimoniato dalla foto di TuttoMercatoWeb.com.