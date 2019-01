Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la Samp, ecco una nuova possibilità italiana per il centrocampista svizzero/portoghese Olivier Custodio. Classe '95 del Lucerna, il mediano è stato proposto al club friulano nelle ultime ore, con Pradè che va alla caccia di un rinforzo per il reparto intermedio di Nicola in queste ultimissime ore del mercato italiano.