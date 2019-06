Fonte: Luca Bargellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Scuffet, portiere classe ‘96, non continuerà la sua avventura in Turchia con la maglia del Kasimpasa dove era arrivato a gennaio dall’Udinese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è infatti saltato l’accordo per il prolungamento di un anno del prestito dell’estremo difensore che tornerà così in bianconero per poi essere girato nuovamente altrove.