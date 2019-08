Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico De Luca

Rémi Oudin, attaccante esterno classe 1996 in forza al Reims, formazione francese, è l'ultima idea per l'attacco dell'Udinese. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore potrebbe essere la pista giusta per la sostituzione di Rodrigo De Paul, obiettivo della Fiorentina, in caso di addio al club friulano.