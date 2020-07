tmw Udinese sul qatariota Hassan: è sfida a Trabzonspor e Betis Siviglia

Abdelkarim Hassan è uno dei pupilli di Xavi Hernandez. Già, proprio dell'icona del calcio spagnolo e del Barcellona che ha iniziato la sua avventura da tecnico in Qatar all'Al Sadd. Dove il classe '93 di Doha, origini sudanesi, terzino sinistro e uomo a tutta fascia mancina, è cresciuto. Tanto che Xavi ha cercato in ogni modo, e sta provando ancora, a convincere Karim Hassan a rinnovare il suo contratto scaduto a fine giugno. Il giocatore, però, fa muro perché è pronto per una nuova esperienza. In Italia?

C'è l'Udinese Sul classe '93 c'è il club di Pozzo e non solo in Italia. Quella dei friulani è però la società maggiormente interessata a un giocatore oggi libero, un'occasione sul mercato che in periodo di pandemia e spending review in molti stanno osservando con attenzione. Non solo: Hassan, nazionale qatariota, dove si terrà il Mondiale 2022, ha vinto la Coppa d'Asia nel 2019 e un anno prima è stato insignito del titolo di miglior giocatore asiatico dalla Federazione. E non è un caso che ci siano sul ragazzo anche Trabzonspor e Betis Siviglia.