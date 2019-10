© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nottata di riflessione in casa Udinese dopo il pesante ko contro la Roma di ieri sera alla Dacia Arena, con i bianconeri in superiorità numerica sullo 0-1 ma poi sconfitti per quattro reti a zero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Igor Tudor è a rischio esonero e nelle prossime ore, entro pranzo, verrà presa la decisione definitiva.