TMW - Udinese, Tudor: "La formazione della Juventus? È legittima"

Il tecnico dell’Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro la Roma: “Se ho rimpianti? Prima di tutto faccio i complimenti alla Roma, ha fatto una buona gara. Una parte di partita ha spinto bene e alla fine ha fatto gol. Dispiace solo aver concesso gol in quel modo strano, è la prima volta che mi succede, che un giocatore si fermi e si prenda gol in quel modo. Partita positiva, con qualche occasione. Ho visto miglioramenti di gioco. Guardiamo con positività al futuro”.

Infastidito dalla formazione della Juventus? “Mi hanno fatto la stessa domanda, è legittimo che un allenatore scelga la squadra basandola sulle sue priorità. A me non piace che la SPAL abbia vinto, ma non posso cambiarlo e devo accettarlo. È legittimo che quando hai un ritorno di Champions si faccia questa cosa. È anche questione di fortuna di calendario, l’Empoli ha beccato il Napoli già secondo, giocando alla seconda giornata probabilmente perdevano. È una sfortuna, che non piace ma va accettata. Possiamo solo concentrarci su di noi, guardando con ottimismo e lavorando forte. Ci sono tanti punti in ballo. Se la pioggia ha cambiato qualcosa? Non direi, è normale che una squadra con grandi campioni ti possa schiacciare. Ce l’abbiamo messa tutta per pareggiare, abbiamo giocato con quattro attaccanti, abbiamo avuto la chance con Lasagna e Teodorczyk. Džeko? È sempre un fuoriclasse, mi piace tanto, fa reparto da solo. Corsa-Champions? Sono tutte allo stesso livello, dipenderà anche dal calendario. Sono là”.