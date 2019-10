© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Igor Tudor è a un passo dall'addio alla panchina dell'Udinese. Il tecnico, dopo un inizio molto difensivo - dove aveva il peggior attacco ma la miglior difesa - ha subito undici gol in due partite, fra Atalanta e Roma. E se con i nerazzurri c'era l'alibi dell'inferiorità numerica per oltre un tempo, i giallorossi hanno passeggiato sui resti dei friulani in dieci contro undici per effetto dell'espulsione di Fazio. Forse può recriminare per due situazioni, in particolare un possibile fallo di Santon su Sema sullo 0-0, ma i limiti sono stati evidenti, sia davanti che dietro.

I POSSIBILI SOSTITUTI - In questi momenti si sta decidendo il futuro dell'allenatore, che sembra oramai prossimo all'esonero, sebbene l'impegno del weekend potrebbe far pensare a una permanenza. Tudor non ha ancora commentato la gara. I bianconeri stanno pensando a Gennaro Gattuso per la panchina, ma dopo Sampdoria e Genoa potrebbe essere intenzionato ad attendere un'altra situazione (Torino?). Le alternative sono Ballardini e Colantuono, non ancora contattati.