Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese programma la prossima stagione, dopo aver conquistato la salvezza con Igor Tudor in panchina. Secondo quanto raccolto da TMW, Gino Pozzo è a Udine e per la giornata di mercoledì è previsto un summit di mercato in casa friulana. Probabile la conferma dell'allenatore, mentre Rodrigo De Paul può lasciare il Friuli ma solo di fronte un'offerta congrua al valore del ragazzo.

Pussetto e Musso restano a Udine. Non si muoveranno invece l'attaccante e il portiere, entrambi argentini. L'Udinese ha infatti deciso di trattenerli per valorizzarli anche durante la prossima stagione, per loro la cessione è rimandata almeno di un anno.