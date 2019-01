TMW - Udinese, via Vizeu: un milione dal Gremio per il prestito

Felipe Vizeu dall'Udinese al Gremio, operazione in dirittura d'arrivo: dopo un lungo tiro e molla, il brasiliano tornerà in Brasile dopo appena sei mesi di esperienza in Italia. Accordo raggiunto sulla base del prestito oneroso, con la formazione di Porto Alegre che sborserà un milione di euro per arrivare all'attaccante carioca.