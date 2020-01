Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto da noi raccolto, l'Udinese nelle ultime ore ha ricevuto una offerta di prestito oneroso da parte del Maiorca per Walace, centrocampista che non sta trovando molto spazio con la nuova gestione Gotti. Tuttavia, i friulani hanno detto no al mezzo milione proposto dagli isolani: l'ex Amburgo è un elemento su cui il club bianconero conta, anche per la seconda parte di stagione.