TMW - Udinese, Walace oggi in sede. Annuncio ad un passo

Si avvicina il colpo Walace per l'Udinese di Igor Tudor: dopo le visite mediche di ieri, a Roma, oggi il giocatore è stato in sede ad Udine per prendere familiarità con l'ambiente friulano. Si avvicina sempre di più l'annuncio ufficiale del club, pronto ad accogliere il brasiliano come rinforzo per la linea mediana, dopo le buone esperienza in Germania con Hannover 96 e Amburgo.