TMW - UEFA, Ceferin: "Non siamo d'accordo col Mondiale a 48 squadre"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA che verrà rieletto nella giornata di oggi a Roma, ha parlato dal palco durante il congresso ringraziando i vari membri per la fiducia e non solo: "Due anni e mezzo fa il calcio verteva in uno stato di crisi non indifferente, ma avete riposto la vostra fiducia in me, in uno sconosciuto. Il calcio femminile va sviluppato non perché deve essere una moda, ma perché deve essere importanti e nel 2019 uomini e donne devono essere messe sullo stesso piano. Molto presto dedicheremo una parte consistente del nostro budget agli investimenti nel calcio femminile che non è il calcio del futuro, ma del presente. Rispetto significa anche non voler lasciare indietro alcuni club. Rispetto significa aver creato anche una terza competizione Uefa. Rispetto significa anche esprimere con umiltà un dissenso nei confronti dei nostri partner. Dicendo alla Fifa che non siamo d’accordo con i Mondiali a 48 squadre mostriamo rispetto e spero che loro possano fare altrettanto ascoltando le nostre richieste".