tmw UEFA e Fair Play Finanziario durante la crisi. Malvestio: "C'è il precedente Dnipro"

Nel corso dell'intervista con Tuttomercatoweb.com, l'avvocato Stefano Malvestio ha parlato anche di Fair Play Finanziario e della stretta sui conti dei club europei che non ci sarà in questa estate, con la UEFA che ha allentato la presa per causa della crisi sanitaria in corso. "Lo stesso Regolamento UEFA sul financial fairplay e le licenze prevede che i casi di forza maggiore possano essere presi in considerazione, ed esistono già dei precedenti: nel 2014, ad esempio, il club FC Dnipro non fu sanzionato, nonostante non fosse riuscito ad adempiere ai suoi obblighi finanziari, in virtù della crisi economica e politica susseguente al conflitto in Ucraina. Ovviamente la situazione andrà analizzata caso a caso e i club dovranno dimostrare in che modo esattamente la crisi ha colpito le loro finanze; il che, evidentemente, potrebbe variare da paese a paese, a seconda dell’impatto e della tempistica della pandemia all’interno dello stesso".