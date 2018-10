TMW - Ulivieri: "La B? Atteniamoci al Consiglio di Stato"

Classifiche a confronto rispetto alla passata stagione. La Juventus capolista, rispetto a un anno fa dopo dieci giornate, ha tre punti in più. Saldo negativo per tutte le squadre alle spalle dei bianconeri: dall'Inter alla Roma, tutti hanno meno punti: -6 il Napoli, -7 le due squadre...

Everton, Marco Silva: "Il rigore dello United non c'era, è stato decisivo"

Monaco, Vasilyev: "Situazione grave, dobbiamo sforzarci per uscirne"

Real Madrid, Lopetegui dirige l'allenamento in un clima surreale

Leicester, squadra al King Power per rendere omaggio al presidente

Dall'Argentina: il Real Madrid ha bloccato Palacios. Arriverà in estate

Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

Mahrez dedica il gol al presidente Vichai, i tabloid: "E' per te, boss"

PSG, L'Equipe e il consiglio a Tuchel: "Non ti arrabbiare"

Real Madrid, in corso il primo allenamento della gestione Santiago Solari

Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

“Dobbiamo attenerci al Consiglio di Stato. Queste sono decisioni che vengono fuori dal nostro mondo, ci dobbiamo attenere a quelle” è questa la risposta che Renzo Ulivieri , presidente dell'AssoAllenatori, ha dato alla stampa presente fuori dagli uffici della FIGC a Roma alla domanda su quale sarà il format per questa stagione della Serie B.

