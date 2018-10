TMW - Ulivieri: "Solo due strade davanti a noi: vita o morte del sistema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC. "Nonostante ci sia un solo candidato, è un'Assemblea storica per il calcio italiano. E' una storia che per noi allenatori sarebbe iniziata nove mesi fa quando sostenevamo Gabriele Gravina. Non arrivammo alla conclusione nonostante posizioni e impegni. Il nostro progetto era con lui, la storia recente del commissariamento non la volevamo: siamo stati unici a esprimere con chiarezza le nostre perplessità. La storia dell'ultimo periodo ha tante chiavi di lettura ma ce n'è una di grande positività: i problemi del nostro sistema sono a nudo e noti a tutti. Oggi nessuno si può nascondere dietro a niente, il quadro è chiaro. Siamo in un paese in difficoltà economica, morale, dove è aumentato il numero dei poveri. Davanti a noi non ci sono piccoli cambiamenti ma solo vita o morte di questo sistema. Noi vogliamo solo ringraziare il commissario per quel che ha fatto per noi: non era facile, gli siamo grati".