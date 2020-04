tmw Una giornata tipo in quarantena? “Passeggio e prendo il sole sul campo del Malaga”

Tutti a casa da settimane, anche in Spagna. Ma, pur restando tra le mura domestiche, c'è anche chi può permettersi di andarsene a passeggiare e prendere il sole su uno dei campi più storici del calcio spagnolo. È il curioso caso di Andrés e Andy Perales, rispettivamente ex tuttofare e attuale dipendente del Malaga, che stanno vivendo il lockdown direttamente a "La Rosaleda".

La loro dimora ufficiale, dal lontano 1989, si trova d'altronde proprio all'interno dello stadio. Come raccontato in esclusiva a TMW dai due malaguistas, orgogliosi di vivere la quarantena in quello che reputano senza alcun dubbio il posto più bello al mondo: "La mia routine quotidiana? Mi alzo, faccio colazione, mi dedico ai lavori di manutenzione e poi svolgo un po' di esercizio fisico, a volte persino dentro la palestra della prima squadra. Così come mio padre, non mi faccio neanche mancare il campo, soprattutto nei giorni di sole. Mi piace respirare l'aria fresca e sentire il profumo dell'erba mentre cammino da porta a porta. Per questo posso solo ringraziare il Malaga. La mia casa è un autentico tempio, una meraviglia, qualcosa di unico. Come potrei desiderare di essere altrove? In questi giorni, io e mio padre ci sentiamo le persone più fortunate del pianeta. Io e lui, da soli nella culla di più di 30.000 tifosi", ci ha confidato il 43enne Andy Perales.