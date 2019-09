TMW - Una squadra plastic free, Lotito: "Noi laziali siamo un ente morale"

Fonte: Riccardo Caponetti

A margine dell'evento 'Una squadra plastic free', ha preso la parola il presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Al di là del risultato, nel calcio contano moltissimo azione e comunicazione su determinati problemi che riguardano la collettività, in questo caso salute e ambiente. 'Mens sana in corpore sano', è un modo di pensare che deve essere alla base delle iniziative sportive. Senza entrare in dinamiche istituzionali, è risaputo che la plastica può avere dei risvolti non positivi. L'idea di un contenitore che preservasse le qualità dell'acqua, proprio come succedeva con le borracce di alluminio nell'antichità (allume, ndr.), e che è in grado di tutelarne la temperatura, è alla base di questo progetto, che abbiamo intrapreso per dare una tutela certa ai nostri atleti. Tutelare l’ambiente e evitare la dispersione della plastica, è un percorso con una doppia valenza. Noi laziali abbiamo nella nostra storia la tutela degli interessi della collettività, siamo un ente morale. Oltre a essere bella dal punto di vista estetico, è anche facilmente riutilizzabile".