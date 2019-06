TMW - Under 21, a Formello è arrivato anche Calabria. In serata Moncini

Fonte: dall'inviato Alessandro Paoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si allarga il gruppo dell'Under 21 di Di Biagio, che sta preparando a Formello il prossimo Europeo da giocare in casa: dopo il grave infortunio che ha messo in forte dubbio per la manifestazione, oggi si unisce ai compagni Davide Calabria. E non è l'unico rinforzo previsto per oggi, visto che in serata è atteso anche l'arrivo di Gabriele Moncini, dopo la fine, amara, della sua stagione con il Cittadella.