TMW - Under 21, chi dopo Di Biagio? Ballottaggio Nicolato-Evani

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già tempo in Federazione di pensare al dopo Luigi Di Biagio, tecnico che dopo l'eliminazione degli azzurrini dall'Europeo ha comunicato che d'ora in avanti non sarà più il ct dell'Under 21.

Al momento, due le ipotesi che stanno prendendo in considerazione i vertici della FIGC: da un lato Paolo Nicolato, allenatore reduce da un ottimo Mondiale Under 20, dall'altro Alberico Evani, collaboratore del ct della nazionale maggiore Roberto Mancini.