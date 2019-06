TMW - Under 21, Dimarco: "Spagna è forte, Inghilterra è forte ma anche noi"

Fonte: dall'inviato Alessandro Paoli

Dal ritiro della Nazionale Under 21, Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa sul suo futuro e sul prossimo Europeo: "Stiamo lavorando bene, ci conosciamo perché abbiamo fatto già due anni insieme. Sappiamo che c'è la possibilità di vincere questo Europeo, ma anche le altre Nazionali non sono venute in vacanza: la Spagna è forte, l'Inghilterra è forte, ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e faremo di tutto per vincere. Arrivare in finale o vincere sarebbe un orgoglio per tutti. Con l'U17 e l'U19 ho perso due finali, spero quest'anno di riuscire a vincere. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi dell'U20, che domani si giocheranno un ottavo di finale mondiale. Ognuno, se crede nei propri mezzi può arrivare dove vuole. C'è tanta voglia di vincere, sarebbe troppo importante per noi. Sappiamo di essere un grande gruppo, arriveremo pronti. Il valore tecnico di chi scenderà dalla Nazionale maggiore è indubbio, possono darci una grande mano. Il gol all'Inter è stata un'emozione grandissima, quella vittoria ci ha dato il via per fare un grande girone di andata, ora preferisco pensare alla Nazionale, ormai il Parma è passato, mi rimarrà sempre nel cuore, ma ora devo pensare a questo Europeo".