Luca Pellegrini è in dubbio per le sfide dell'Italia Under-21 contro Armenia e Islanda. Il terzino del Cagliari ha riportato un leggero trauma alla caviglia sinistra durante l'allenamento pomeridiano, costringendo il CT, Paolo Nicolato, a convocare Alessandro Tripaldelli, classe 1999 in forza al Sassuolo.