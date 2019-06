Fonte: dall'inviato Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non buone le ultime notizie in arrivo dal ritiro della selezione Under 21 azzurra: per Riccardo Orsolini, sostituto a metà gara durante la sfida alla Polonia, trauma contusivo alla spalla sinistra con coinvolgimento della clavicola. Il giocatore non giocherà contro il Belgio, ma non lascerà il ritiro: c’è ottimismo su un recupero per l’eventuale semifinale e lo stesso Orsolini ha chiarito di non voler lasciare il gruppo.