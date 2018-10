TMW - Under 21, Scuffet: "Bello vestire l'azzurro a casa mia"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Lorini

Sconfitta dopo una partita tirata per l'Italia Under 21 di Simone Scuffet, padrone di casa dato che stasera si giocava a Udine: "È stato bello vestire questa maglia nello stadio di casa, purtroppo il risultato non ci ha dato ragione e quindi non vado via contento".

L'obiettivo è quello di tornare l'estate prossima per qualcosa di più importante di un'amichevole?

"Sì, stasera è stata una partita comunque importante, ma faremo di tutto per tornare qui a fine giugno (agli europei di categoria, ndr)".

A livello personale?

"Sono soddisfatto, il lavoro paga sempre: ho lavorato molto e stanno arrivando i frutti. Stasera vado via, ripeto, non contento".

Ora si torna a giocare in campionato.

"Adesso abbiamo ancora una partita con la nazionale e dobbiamo pensare a quella, poi alla ripresa dovremo dare il 100%".

Avete preso gol sull'unico tiro in porta.

"Abbiamo messo in campo quello che avevamo provato, quando si perde non si può andare via soddisfatti".

Il Belgio è una squadra in forma.

"Loro hanno individualità importanti e di questo siamo felici,

Che effetto fa vedere arrivare giocatori del '99 o del 2000?

"Sono giocatori importanti, che ci possono dare una grande mano e che stanno facendo bene nel club. In campo alla fine va chi sta meglio, è più in forma e può dare una mano alla squadra".