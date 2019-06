TMW - Under 21, Simone Inzaghi e Tare in visita nel ritiro degli Azzurrini

Fonte: dall'inviato Alessandro Paoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Formello, dove la Nazionale italiana Under 21 si sta allenando per preparare l'Europeo casalingo, stamane si sono visti Simone Inzaghi e Igli Tare, per una visita di cortesia al gruppo allenato dal ct Di Biagio. Nella lista di selezioni non figurano calciatori della Lazio, ma c'è Alessandro Murgia, in forza alla SPAL ma in prestito dai biancocelesti.