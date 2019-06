TMW - United-Ercolani, fra possibile rinnovo e sondaggi dall’Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro ancora incerto per Luca Ercolani. La scadenza con il Manchester United è fissata a giugno 2019, sul tavolo c'è una proposta di rinnovo biennale che allungherebbe l'accordo al 2021. Sullo sfondo ci sono molte squadre italiane: in A la SPAL, in B Empoli, Ascoli, Cremonese, Pordenone, Bari, Spezia e Vicenza.