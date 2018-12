© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro può avere rimandato il suo addio alla Juventus di dodici mesi. Perché nell'estate scorsa sembrava a un passo dal Chelsea prima e dal Paris Saint Germain dopo, con offerte intorno ai 45 milioni di euro. Poi i bianconeri hanno deciso di sacrificare Higuain sull'altare del fair play finanziario - e della convivenza con Cristiano Ronaldo - ma a giugno prossimo potrebbe essere di ritorno.

UNITED A BERNA - Alcuni osservatori del Manchester hanno seguito la gara fra Juventus e Young Boys per vedere ulteriormente all'opera, dopo le due gare del girone. La Juventus vuole circa 40 milioni di euro ma potrebbe, eventualmente, essere usato come pedina di scambio nell'affare che riporterà Paul Pogba in bianconero. La situazione comunque dovrebbe sbloccarsi in Primavera, perché l'operazione è in vista di giugno.