TMW - United, terzino cercasi. Non solo Milenkovic, anche Calabria

Un osservatore del Manchester United ha seguito la sfida fra Milan e Fiorentina con l'obiettivo di osservare Davide Calabria, terzino rossonero che, però, sabato ha giocato da mezz'ala. L'obiettivo dei Red Devils è quello di inserire un terzino destro per la prossima stagione: in pole c'è sempre Milenkovic, mentre Darmian non rinnoverà.